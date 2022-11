In der Altdorfer Hauptstraße soll es künftig 45 Parkplätze geben. Darauf hat sich der Ortsgemeinderat verständigt. Das neue Parkkonzept ist auch mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) abgestimmt. Hintergrund ist ein Verkehrsversuch, wonach in der Hauptstraße zwischen den Einmündungen Eichgasse und Friedhofstraße im Frühjahr 13 Parkflächen und ein Behinderten-Parkplatz ausgewiesen worden sind, was sich bewährt hat. Nun hat die Verwaltung in Absprache mit Ortsbürgermeister Helmut Litty ein Parkkonzept für die komplette Hauptstraße erstellt. Die Parkflächen sind, bis auf die drei östlich der Einmündung der Kirchstraße gelegenen, alle auf der Straße. Da der Gehweg dort etwa 3, 70 Meter breit ist, können diese drei Parkflächen parallel zur Straße markiert werden, so dass als Gehweg noch 1,50 Meter bleibt. Danach sind 45 Parkflächen möglich.