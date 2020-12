Das Parkhotel in der Landauer Mahlastraße leuchtet täglich von 17 bis 22 Uhr in strahlendem Grün. Warum das? Na, Grün ist doch die Farbe der Hoffnung. Bekanntlich ist die Branche – wie andere auch – von den Corona-Verordnungen stark betroffen. Hoteldirektor Oliver Hasert und sein Team sind begeistert, wie viele gute und innovative Ideen in dieser Zeit entstehen, wie es in einer Mitteilung heißt: Abhol- und Lieferservice, Wohnmobil-Dinner, Essen per Post und so weiter. Als ein Zeichen der Hoffnung für alle Unternehmen und Bürger beleuchtet das Hotel die Fenster der Fassade in der Farbe Grün. Das sei durch die Unterstützung von Veranstaltungstechniker und Lichtdesigner Lukas Goldberg möglich geworden. Hasert wünscht sich, dass dieses Zeichen Schule macht.