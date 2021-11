Das Landauer Parkhotel ist bei dem Wettbewerb Top 250 Germany – Die besten Tagungshotels in Deutschland in der Kategorie Häuser ab 100 Zimmern auf den dritten Platz gewählt worden. Das teilt das Hotel mit. „Bereits seit 2016 sind wir Mitglied und nehmen jedes Jahr an diesem Wettbewerb teil. Die bisherigen Platzierungen haben uns schon sehr gefreut und uns gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, teilt das Hotel weiter mit. „Hervorragende Arbeitsbedingungen“ und „einzigartige Kooperationspartner“ wie die Vinothek Par Terre hebt der Fachautor hervor.