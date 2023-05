Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 1986 errichteten Parkhaus der VR-Bank in der Waffenstraße hat der Zahn der Zeit genagt – so heftig, dass in der untersten Ebene jetzt vorsorglich Schwerlast-Stützen aufgestellt worden sind.

Nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden der VR Bank Südpfalz, Christoph Ochs, sind Betonschäden an der tragenden Struktur des Baus aufgetreten. So sind beispielsweise Betonabplatzungen am