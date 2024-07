Das in der Paul-von-Denis-Straße geplante Parkhaus des Investors Jean-Pierre Baron soll im kommenden Jahr fertiggestellt werden. Das sagt Baron auf Anfrage der RHEINPFALZ. Die Planungen seien derzeit in den letzten Zügen – er rechne mit einer baldigen Erteilung der Baugenehmigung durch die Landauer Stadtverwaltung. Der Parkdruck im Bereich um die Polizei und das Medivicus-Ärztehaus ist in jüngerer Vergangenheit weiter gewachsen. Das liegt auch an einem prominenten Neubau: Der Fitter-Living-Komplex wächst. Im Zuge der Bauarbeiten gehen direkt an der Straße Flächen verloren, an denen bisher Autos geparkt hatten. Das hatten RHEINPFALZ-Leser gegenüber der Redaktion angemerkt. Der drohende Verlust an Parkplätzen hatte zu einem heftigen Zerwürfnis im Stadtrat geführt. Im Fitter-Living-Komplex soll unter anderem auch ein Biomarkt angesiedelt werden.