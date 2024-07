Oberbürgermeister Dominik Geißler denkt über den Neubau eines Parkhauses in Landau nach. Das sagte der Christdemokrat bei seinem Sommer-Pressegespräch. Eine weitere Idee wäre es, vorhandene Parkhäuser besser in die Nutzung zu bringen, so Geißler weiter. Das am Schlachthof werde eigentlich wenig genutzt. Und das Parkhaus unter der Festhalle sei derzeit in einem „unhaltbaren Zustand“. Es sei ein Baum umgefallen, und seitdem werde die Einfahrt nicht gemacht. Wer das Parkhaus nutzen wolle, müsse über das neben der Festhalle liegende Parkhotel einfahren. Auch das sei „unhaltbar“. Er richte nun eine Taskforce ein, die sich um das Parkhaus kümmern soll.

Die Stadtverwaltung berichtet auf Nachfrage, dass „das Thema Tiefgarage“ gemeinsam von Vertretern des Bauamts, der Mobilitätsabteilung, der Straßenverkehrsbehörde, der Stadtholding, der Finanzen und der Liegenschaften bearbeitet werde. Es habe bereits Vor-Ort-Termine gegeben, so die Pressestelle. Es soll auch weitere Gespräche mit dem Betreiber des Parkhotels und dem Erbbaurechtsnehmer geben. „In den Gesprächen sollen gemeinsame Interessen erörtert und Lösungsmöglichkeiten gesucht werden.“