In der Weinstraße in Hainfeld kam am Dienstagmorgen um 6.35 Uhr ein 37 Jahre alter Autofahrer wegen winterglatter Straßenverhältnisse von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Auto. Dessen Eigentümer wollte gerade losfahren, er wurde beim Zusammenstoß an der Hand verletzt. Ein Schaden von über 14.000 Euro ist bei dem Unfall entstanden. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seine Personalien zu hinterlassen. In einem nahe gelegenen Weinberg wurde der Wagen entdeckt, vom Fahrer fehlte jede Spur. Erst am Abend erschien er laut Polizei auf der Dienststelle und sagte, dass er der Unfallverursacher sei. Da er offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, musste er eine Blutprobe abgeben. Seine Fahrerlaubnis musste nicht mehr sichergestellt werden, denn diese hatte er bereits wegen Drogenkonsums in der Vergangenheit abgeben müssen, informiert die Polizei. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.