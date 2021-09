Die Klebestreifen an den Automaten und Schildern kommen weg – ab Freitag kostet das Parken in der Südstadt Geld. Ein Tagesticket schlägt nun mit zwei Euro zu Buche, das Monatsticket kostet 12,50, das Vier-Monats-Ticket 50, das Jahresticket 150 Euro. Die langfristigen Tickets können im Landauer Bürgerbüro im Rathaus gekauft werden – mit Termin über die Online-Terminvergabe. Handyparken ist über sieben Anbieter möglich, teilt die Stadt mit. Dort können neben Kurzzeit- und Tagestickets auch Monatstickets gekauft werden. An jedem Parkscheinautomaten werden Aufkleber angebracht, auf denen neben der vor Ort gültigen Handyparkzone auch alle verfügbaren Handyparkanbieter aufgeführt sind.

Wie Mobilitätsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) bereits Anfang der Woche sagte, wird es rund zwei Wochen lang eine Übergangsregelung geben, während der die Stadt noch keine Knöllchen, sondern Hinweise verteilen wird.