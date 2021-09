Der Zeitpunkt rückt näher: Bald kostet das Parken in der Landauer Südstadt Geld. Die Vorbereitungen laufen schon seit einigen Wochen – Automaten und Schilder sind schon da.

Wenn das Parken ab dem 1. Oktober dann kostenpflichtig wird, will die Stadtverwaltung noch nicht sofort Knöllchen verteilen, sondern nur Hinweise auf die neue Regelung. Diese Übergangsphase soll rund zwei Wochen gehen, sagt Beigeordneter Lukas Hartmann (Grüne). „Bislang haben wir insgesamt rund 400 Dauerparktickets verkauft“, sagt der Verkehrsdezernent. „Das zeigt, dass der von vielen befürchtete Run auf das Dauerparken in der Südstadt ausgeblieben ist; jedoch möchten wir rechtzeitig darauf hinweisen, dass es spätestens jetzt an der Zeit ist, sich ein Dauerparkticket zu besorgen.“

Dauerparktickets für die Südstadt kosten 12,50 Euro im Monat, erwerben kann man auch ein Jahresticket für 150 Euro oder ein Vier-Monats-Ticket für 50 Euro. Ab dem 1. Oktober sind über das Handyparken auch digitale Monatstickets erhältlich.