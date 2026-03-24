Landau. Wie kann das Parkchaos im Landauer Flieger- und Malerviertel beendet werden? Dazu möchte die Stadt bei einer Veranstaltung informieren.

Die Parksituation hat sich laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung im Flieger- und Malerviertel in den vergangenen Jahren spürbar verschärft: Der Parkdruck nehme zu, gleichzeitig weichten viele Fahrzeuge aus angrenzenden, bereits gebührenpflichtigen Zonen in die Wohngebiete aus. Gerade im Malerviertel führe das immer wieder zu ungeordnetem Parken – etwa auf Gehwegen. Im Zuge der geplanten Einführung der Parkraumbewirtschaftung zum 1. Juli in bislang noch nicht bewirtschafteten Bereichen der Parkquartiere Nord und Nordost lädt die Stadt nun zu einer Informationsveranstaltung für die Bürgerinnen und Bürger ein. Sie findet am Donnerstag, 26. März, 18 bis 20 Uhr, in der Berufsbildenden Schule Landau (BBS) in der August-Croissant-Straße 27 statt.

Man wolle mit der Bürgerveranstaltung für mehr Klarheit sorgen und die städtischen Vorhaben vorstellen. Geplant sei, so die Stadtverwaltung, unter anderem die Einrichtung eingeschränkter Halteverbotszonen mit klar gekennzeichneten Flächen, in denen mit Parkschein geparkt werden darf. Ziel sei es, den vorhandenen Raum besser zu nutzen, das Parken übersichtlicher zu gestalten und die Verfügbarkeit von Parkplätzen insbesondere für Anwohnerinnen und Anwohner zu verbessern. Auch das Potenzial vorhandener privater Stellplätze solle künftig stärker genutzt werden.

Im Anschluss haben alle Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich direkt mit den zuständigen Mitarbeitenden auszutauschen.