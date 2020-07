Von Samstag, 15. August, bis Mitte Januar ist das Parken auf dem Alten Messplatz in Landau kostenlos. Das kündigt Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) an. Durch die neue Regelung soll der Einzelhandel in der Corona-Krise gestärkt werden. Ab Mitte August startet ebenfalls der kostenlose Innenstadt-Shuttlebus, der die Besucher von Parkplätzen zu den Einkaufsstraßen und wieder zurück bringen soll. Er fährt im 20-Minuten-Takt und soll unter anderem wegfallende Parkplätze in der Königstraße kompensieren.