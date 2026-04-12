Der Alte Messplatz in Landau ist ab Dienstag teilweise und ab Montag, 20. April, ganz gesperrt. Grund für die Sperrung ist der Aufbau des Maimarkts, der wie gewohnt auf dem Platz gefeiert wird, teilt die Stadtverwaltung mit. Zuerst werde ein „kleiner Teil im Norden des Platzes“ – also grob Richtung Uni – nicht zur Verfügung stehen. Der Platz wird vom 20. April bis zum Abbau von Weindorf, Fahrgeschäften und Essens- sowie Händlerbereichen für das Volksfest genutzt.

Hierhin können Autofahrer ausweichen

Inhaber von Dauerparkausweisen oder Monatstickets können auf die Parkquartiere Nord (rund um den Zoo) und West (rund um Stadion und Freibad) ausweichen. Die Stadt weist darauf hin, dass die Straßen An 44 sowie die Pestalozzi-, Lang- und Badstraße nicht mehr zum Parkquartier West gehören. Sie sind nun Teil des Quartiers Innenstadt, das mit dem Meßplatz-Ticket nicht genutzt werden darf. Zusätzlich stehe aber auch der Uniparkplatz zur Verfügung, der häufig noch freie Kapazitäten biete.

Der Maimarkt wird vom Samstag, 25. April, bis zum Sonntag, 3. Mai, gefeiert – diesmal einen Tag kürzer als früher. Das ganze Programm gibt’s im Netz auf visitlandau.de.