Die Stadt stellt einen neuen Bebauungsplan für die Fichtenstraße auf. An dem brachgefallenen Areal einer ehemaligen Gärtnerei haben sich schon mehrere Investoren versucht. Den jetzigen, die Wohnpark Landau GmbH, sieht das Bauamt auf einem guten Weg. Er will reichlich Wohnraum schaffen, aber auch einen Supermarkt ansiedeln.

Statt mehr als 160 Wohneinheiten sind es auf Wunsch der Stadt jetzt noch 105. Der Ukrainekrieg und dessen wirtschaftliche Folgen haben zu Verwerfungen in der Bauwirtschaft geführt. Der Bauherr will deshalb auf eine Tiefgarage verzichten. Stattdessen will er den Nahversorgermarkt mit 800 Quadratmetern Verkaufsfläche und ein Parkdeck kombinieren. Kerstin Weinbach, Abteilungsleiterin für Stadtentwicklung und Stadtplanung, hat den Stand der Planung im Bauausschuss vorgestellt.

An Bebauung sind im Norden drei Reihenhäuser, vier Doppelhaushälften und ein kleineres Mehrfamilienhaus vorgesehen, im Süden sechs größere Mehrfamilienhäuser rings um einen Quartiersplatz. Alle sechs Gebäude erheben sich auf einem gemeinsamen Erdgeschoss, in dem das Parkdeck und die Verkaufsflächen untergebracht werden sollen. Das bedeutet, dass der Quartiersplatz im ersten Stock liegt, auf dem Dach des Parkhauses. Einen weiteren gibt es zwischen dem Parkhaus und der Einfamilienhaussiedlung.