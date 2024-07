Parkchaos am Schwimmbad

Viele Wasserratten zieht es dieser Tage ins Herxheimer Waldfreibad. Bei einem Besuch an einem heißen Sommertag lassen sich kuriose Szenen auf den Parkflächen beobachten. Von denen gibt es eigentlich reichlich – nur offenbar nicht nah genug dran für manch einen.

Abschied vom Kirchturm

Schon lange ist klar, dass der Kirchturm in Klingenmünster baufällig ist. Jetzt ist es bittere Realität: Er ist nicht mehr zu retten. Ein kleiner Trost ist, dass die Glocken trotzdem weiterhin erklingen werden.

Vorschlag für neuen Pfälzer Themen-Wanderweg

Die Pfalz spielt für die deutsche Demokratiebewegung eine besondere Rolle. Die historischen Schauplätze sollten mehr in den Blick gerückt werden, findet der Heimatkundler Helmut Seebach. Er schlägt dafür einen Themen-Wanderweg vor.

Schnaken suchen Biergärten heim

Die Schnakenplage ist für viele Menschen in diesem Jahr gefühlt besonders schlimm. Betreiber von Biergärten im Kreis Germersheim haben unterschiedliche Ansichten dazu.

Stadt will gegen Baugenehmigung klagen

Ein Investor will in Wörth Wohnhäuser bauen. Die Stadt will juristisch gegen die Baugenehmigungen vorgehen – wenn Gespräche nichts nützen.