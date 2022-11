Die Stadt will für mehr Verkehrsberuhigung in Annweiler sorgen. Dafür werden als nächster Schritt Parkboxen in der Altenstraße, Am Osterbächel und im Burgenring eingerichtet. Wie Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried mitteilt, werden die Parkbuchten zunächst versuchsweise bis Ende Juni nächsten Jahres eingezeichnet. Die Markierungen werden je nach Witterung in nächster Zeit angebracht. „Uns ist bewusst, dass durch die Parkboxen bisher genutzte Parkplatzbereiche wegfallen, jedoch ist gerade in diesen Bereichen ein erhebliches Gefahrenpotenzial aufgrund fehlender Ausweichmöglichkeiten und ein häufiges Überfahren des Gehwegbereichs“, so Seyfried. Das Parken ist dann nur noch in den eingezeichneten Buchten erlaubt.