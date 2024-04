Die Sparkasse Südpfalz will ihre Geschäftsstelle im Böckingschen Palais am Rathausplatz in Landau aufwerten. Von der gerüchteweise kolportierten Schließung könne keine Rede sein, teilt das Unternehmen mit. Geplant sei, den Selbstbedienungsbereich zu modernisieren und mit weiterer Sicherheitstechnik auszurüsten. Die Umbauten beginnen ab sofort. Verzichten wird die Sparkasse aber künftig auf Räume für Beratungsgespräche. Diese könnten in der Ostbahnstraße mit guten Parkmöglichkeiten auf dem eigenen Parkplatz angeboten werden. Dadurch wird Platz frei, der fortan von lokalen Händlern genutzt werden könne. Ein Mieter sei bereits gefunden, teilt die Sparkasse weiter mit: Die Parezzo GmbH, die bereits das Lokal Bibulum im Gebäude sowie eine Kaffeerösterei, ein Café und einen Kaffeemaschinenhandel in der Marktstraße betreibt. Inhaber Parez Wared sagte am Montag auf Anfrage, seine Pläne sollten noch eine Überraschung werden. Auch er werde diesen Monat mit dem Umbau nach Plänen des Mannheimer Architekturbüros tnt beginnen, das auch sein Café Bibulum geplant hatte, aber drei bis vier Monate brauchen. Wared spricht von einer Großinvestition.