Als zutiefst unwürdig bezeichnet AfD-Kreisvorsitzender Eugen Ziegler die Tatsache, dass Käthe Kerbstat von Die Partei bei der jüngsten Stadtratssitzung eine Pappwand in Maueroptik zwischen sich und dem AfD-Vertreter Norbert Herrmann aufgestellt hat. Das erinnere an unsägliche Zeiten der innerdeutschen Teilung. „Das Ganze ist eine von der selbst ernannten Satire-Partei medienwirksam inszenierte Demokratie-Satire“, schreibt der Kreisvorsitzende der AfD Südliche Weinstraße-Landau. Zur Berichterstattung in der RHEINPFALZ vom 2. März merkt Ziegler an, schon die Überschrift unterstelle, die Dame von Die Partei müsse sich zur Wehr setzen, sie kämpfe „für die Lösung ihres Problems“. Bei der Wahl in ein Kommunalparlament müsse nun einmal damit rechnen, mit Vertretern anderer Parteien an einem Tisch zu sitzen, auch wenn diese politisch völlig konträr seien. „Das nennt sich dann Demokratie.“

Zur Ordnung rufen

Kerbstat vergesse offensichtlich, dass neben ihr nicht nur ein AfD-Vertreter sitze, sondern auch ein Mensch. Durch ihr Verhalten werde offenkundig, dass ihr die in Mitteleuropa üblichen zwischenmenschlichen Umgangsformen unbekannt seien. Und nicht nur das: Sie diskriminiere durch ihre Mauer ein gewähltes Ratsmitglied. Für Eugen Ziegler ist die Lösung dieses Schildbürgerstreits eigentlich einfach: Der Vorsitzende des Stadtrats könne gemäß Geschäftsordnung ein Mitglied zur Ordnung rufen, wenn es sich nicht an die Regeln halte, also zum Beispiel Pappmauern und Campingstühle mit sich führe und im Ratsrund platziere. „Bleibt dies ohne Reaktion, könnte der Vorsitzende im diesem Fall die Vertreterin von Die Partei von der Sitzung ausschließen.“