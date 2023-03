Nach der Winterpause öffnet das Papiermuseum in Gleisweiler seine Pforten wieder für Besucher. In den kommenden Monaten ist das Museum jeweils am ersten Sonntag im Monat ab 14 Uhr geöffnet. Interessierte können erstmalig am Sonntag, 2. April, ab 14 Uhr Gruß– und Postkarten sowie österlich gestaltete Papierbögen herstellen. Die Gäste erhalten auch einen Einblick in die Geschichte der Papierherstellung und können an Anschauungsmodellen die industrielle Produktion von Papier nachvollziehen. Für Kinder ist das Schöpfen von Papier eine Attraktion, Familien sind herzlich willkommen, teilt die Ortsgemeinde mit.