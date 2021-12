„Günstig ist nicht immer gut“ – so kommentiert die Landauer Polizeiinspektion einen Fall, der einer Streife in der Nacht auf Dienstag untergekommen ist. Die Kontrolle hat voraussichtlich böse Folgen. Was ist passiert? Ein 29-Jähriger reiste nach Griechenland, nachdem er laut Polizei gehört hat, dass dort günstig ein Führerschein zu bekommen sei. In einer Shisha-Bar soll er nach einem Führerschein gefragt haben. Sechs Fahrstunden, eine kleine Prüfung und einen Fragebogen später erhielt der 29-Jährige seinen Angaben gegenüber der Polizei zufolge für 400 Euro einen Führerschein. Bei der nächtlichen Verkehrskontrolle in Landau entpuppte sich der Lappen als vermutlich gefälscht. Gegen den „Sparfuchs“ wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der Führerschein wird zur weiteren Überprüfung an das Landeskriminalamt geschickt.