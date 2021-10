Ein Zeuge meldete der Polizei am Samstag gegen 10.45 Uhr ein Pannenfahrzeug auf der A65 in Höhe Edesheim. Mehrere Menschen würden teilweise auf der Fahrbahn den Reifen eines Autos wechseln, was der Anrufer als gefährlich erachtete. Beim Eintreffen der Polizei war der Reifen gewechselt und das Auto war eigentlich bereit zur Weiterfahrt. Die Beamten stellten jedoch fest, dass die Kennzeichen entstempelt waren, womit das Auto nicht mehr zugelassen ist. Darüber hinaus waren die Kennzeichen noch nie auf jenes Auto zugelassen, sondern gehörten zu einem anderen Fahrzeug. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit der 30-jährigen Fahrerin bemerkten die Polizisten zudem Auffälligkeiten. Ein Drogenschnelltest erhärtete den Verdacht: Er reagierte positiv auf Cannabis, Kokain, Amphetamin und Methamphetamin. Die Frau ist zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, da ihr diese aufgrund ihres Drogenkonsums entzogen wurde. Das Auto wurde abgeschleppt und auf die Frau kommen mehrere Strafverfahren zu.