Der Sommer hält Einzug an der Almhütte in der Albert-Einstein-Straße im Gewerbepark Queichheim: (P)alm Beach öffnet den „Strand“ am kommenden Sonntag bis zum 6. September jeden Sonntag von 13 bis 18 Uhr zum „Sundownee“. Bei freiem Eintritt gibt es jeweils Live-Musik. Zur After-Work-Party bitten Marcel Sponheimer und sein Team außerdem jeden zweiten Mittwoch, ebenfalls mit Live-Musik. Die Reihe startet am Mittwoch, 5. Juli, 18 bis 22 Uhr. Die Feuerprobe hat der sandige Biergarten bei Landaus Fête de la Musique bereits bestanden. Timo Gerach und Stefan Kassner haben den Beach mit Palmen, Palettenbänken, Bühne, Pfälzer Sandstein und Whirlpool konzipiert und bei der Umsetzung geholfen. Sie hatten in der Vergangenheit schon auf dem neuen Messeplatz Sommer-Sonne-Sand-Stimmung aufkommen lassen. Mario Nobile, bekannt für seine Riesenpizzen in der Pizzeria la Rusticana in Waldrohrbach, wird die Besucher verköstigen.