Einen folgenschweren Fehler hat am frühen Mittwochnachmittag ein Paketdienstfahrer in Bad Bergzabern begangen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 28-Jährige gegen 13.05 Uhr, vermutlich in der Tabernae-Montanus-Straße, vergessen, die elektronische Feststellbremse seines Kleintransporters anzuziehen. Infolgedessen rollte das Fahrzeug los und konnte erst durch eine angrenzende Mauer aufgehalten werden. „Diese bezahlte ihren Einsatz mit erheblichem Sachschaden“, heißt es in der Polizeimeldung weiter.