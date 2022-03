In Gommersheim wird es keine Paketstation der DHL geben. Darüber wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates informiert. Wie sich herausstellte, hatten nämlich Anwohner der Gartenstraße, wo die Anlage nach Vorstellung der Bürgerliste Gommersheim aufgestellt werden sollte, ihre Bedenken geäußert. Sie befürchten unter anderem, dass es dadurch ein höheres Verkehrsaufkommen in ihrer Straße geben würde. Auch vonseiten der DHL gab es Einwände. Wie Ortsbürgermeister Lothar Anton (SPD) auf Anfrage erklärte, sei die Ortsgemeinde aus Sicht der DHL zu klein, um eine solch eine Paketstation zu errichten und kostendeckend zu betreiben.