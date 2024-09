Das Kulturbüro der Stadt Landau informiert bei Rundem Tisch „Junge Kultur“ am Mittwoch, 11. September, über Angebote für Kinder und Jugendliche, das sich speziell an Pädagogen richtet. „In ungezwungener Atmosphäre wollen wir mit Erzieherinnen und Erziehern, Lehrkräften und allen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, ins Gespräch kommen, uns darüber unterhalten, wie wir diese Zielgruppe für Theater und Co. begeistern, und natürlich auch unser Programm im Detail vorstellen“, erklärt die Leiterin des städtischen Kulturbüros Miriam Erb. Das junge Publikum kann sich zum Beispiel auf das Figurentheater „Frau Meier, die Amsel“, das Kinderkonzert „Peter und der Mogli“ oder ein Theaterstück über Künstliche Intelligenz, digitalen Datenklau und Gaming freuen. Vorstellungen gibt es für Familien, aber auch für Schulklassen und Kindergartengruppen. Anmeldungen per E-Mail an kulturbuero@landau.de sind erwünscht.