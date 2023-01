Im Pub „Zur Alten Brauerei“ in Steinfeld steht ein Wechsel bevor. Ab 1. April wird Andreas Tobias neuer Pächter der Gaststätte in der Oberen Hauptstraße sein. Das bestätigen sowohl er selbst als auch die Hausbesitzerin Pia Tobias auf RHEINPFALZ-Anfrage. „Die Eröffnung ist für 15. April geplant“, sagt Andreas Tobias. Die Wirtschaft wird also für zwei Wochen geschlossen sein. Die Zeit zwischen Beginn des Pachtvertrags und Eröffnung unter neuer Führung wolle er nach eigenen Angaben nutzen, um Innen- und Außenbereich umzugestalten. Der Vertrag mit der derzeitigen Wirtin läuft laut Pia Tobias zum 31. März aus. Die Hausbesitzerin bewirtete das Pub bis 2012 selbst, Andreas Tobias wird nun der dritte Pächter sein, der es seitdem bewirtet.