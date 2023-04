Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor 55 Jahren erhielt das OHG seinen heutigen Namen. Mit dabei war auch Otto Hahn. Über einen Nobelpreisträger und seine Erfahrungen mit Wein.

Am Samstag, dem 23. September 1967, gab es in der Landauer Festhalle eine besondere Veranstaltung: Das bisher Naturwissenschaftliche Gymnasium wurde in „Staatliches Otto Hahn Gymnasium“ umbenannt.