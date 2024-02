In der Nacht auf Freitag gegen 1 Uhr wurde der Polizei Landau gemeldet, dass eine Person aus einem im Ostring in Landau geparkten Auto schreien würde. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 28-Jährigen, bei dem sie Alkoholgeruch feststellten. Da der Mann kurz zuvor mit seinem Wagen gefahren war, wurde er zur Dienststelle gebracht. Ein dortiger Alcotest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Er wird sich nun auf ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot einstellen müssen. Allerdings: „Der Grund für das Schreien konnte nicht in Erfahrung gebracht werden“, wie die Polizei mitteilt.