Die Polizei hat 16 Autofahrer am Samstag in Klingenmünster verwarnt, weil sie das Durchfahrtsverbot wegen des Ostermarktes im Ort missachtet hatten. Zwölf Autofahrer hatte sie zuvor bei einer Verkehrskontrolle in Bad Bergzabern angehalten, weil sie nicht angeschnallt waren.