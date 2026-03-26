Die Ortsgemeinde und die Vereine der Kerwegemeinschaft laden mit Schaustellern zum Ostermarkt ein. Dieser findet am Samstag und Sonntag, 28./29. März, von 11 bis 18 Uhr rund um die Klingbachhalle statt. Laut Veranstaltern sind Fahrgeschäfte und Kerwestände geöffnet. Besucher können im „Café Antik“ selbstgebackene Kuchen genießen. Zusätzlich bietet der Ostermarkt einen Floh- und Handwerkermarkt. Für sportliche Unterhaltung sorgt die Schützengilde im Schützenhaus mit ihrem Ostereierschießen. Am Sonntag, 29. März, lädt das August-Becker-Museum zwischen 14 und 16.30 Uhr zur Besichtigung der Korkenzieherausstellung ein – letztmalig vor deren Ende.