Rolf Kost wird erneut für das Amt des Ortsvorstehers in Wollmesheim kandidieren. Die SPD hat ihn in ihrer jüngsten Mitgliederversammlung einstimmig nominiert. Das teilt die Partei mit. Kost übt schon seit zehn Jahren Ortsvorsteher des Landauer Stadtdorfs. „Ich bin aber noch nicht fertig mit dem, was ich für Wollmesheim tun möchte“, sagt Rolf Kost mit Blick in die Zukunft. „In den nächsten Jahren wird weiterhin das Thema Hochwasserschutz wichtig sein, unser Spielplatz muss wieder attraktiver werden und ich habe einige Ideen, wie wir das Dorfleben auch zukünftig lebendig halten können.“