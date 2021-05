Es tut sich endlich wieder was in Sachen Tunnelbau. Dieser Gedanke kam einigen Bürgern in Bad Bergzabern, als sie am Mittwoch die Bagger anrollen sahen. Seit gut einem Jahr herrschte relative Ruhe beim Bau der Ortsumgehung im Zuge der B427. Wegen der Komplexität der Ausschreibungsunterlagen müsse der Tunnelanstich verschoben werden, hatte der Landesbetrieb Mobilität Anfang 2020 mitgeteilt. Derzeit wird die Baustelle eingerichtet. „Das wird etwa einen Monat dauern“, informiert Elmar Goerz, der beim LBM in Dahn für Bau und Planung zuständig ist. Ab Juli soll dann der sogenannte Voreinschnitt erfolgen. „Im Prinzip ist das nicht mehr als ein großes Loch“, so Görz. Danach wird aus Spritzbeton eine Wand erstellt, die das ganze Tunnelprofil abdeckt und als Startpunkt für den Tunnel gilt. „Erst danach können wir mit dem eigentlichen Tunnelbau beginnen“, erläutert Goerz. Er geht davon aus, dass der in der Kurstadt so lange ersehnte Tunnelanstich im September, spätestens Anfang Oktober erfolgen kann. Der LBM hält weiter am Zeitplan fest, wonach die 61,8 Millionen Euro teure Ortsumgehung Ende 2026 fertig wird - trotz besagter Verzögerung. Der Spatenstich war im März 2016 erfolgt.