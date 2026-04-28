Im Rahmen der Tunnelsanierung der B10 wird die Ortsumgehung Queichhambach von Dienstag, 5. Mai, 8.30 Uhr, bis Mittwoch, 6. Mai, 7 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) mit. In diesem Zeitraum würden Fahrbahnschäden mit Gussasphalt saniert, die Fahrbahnränder gemäht sowie die Rinnen und Straßenabläufe gekehrt und gereinigt. Der Verkehr werde laut LBM in dieser Zeit durch die Ortsdurchfahrt Queichhambach geleitet. Dort gilt bereits seit Beginn der B10-Arbeiten ein absolutes Halteverbot.