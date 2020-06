Im geplanten Landau-Takt soll künftig auch Nußdorf besser per Bus erreichbar sein. Wie er sich das vorstellt, hat der Beigeordnete Lukas Hartmann (Grüne) dem Nußdorfer Ortsbeirat vorgestellt. Der hat weitergehende Vorstellungen.

Nußdorf hat ein Problem: Das Dorf ist nach Norden gewachsen und tut dies weiter, aber die Busse halten nur im Süden, im alten Ortsteil. Nach den bisherigen Plänen des Verkehrsdezernenten soll dies auch so bleiben. Lukas Hartmann schlägt vor, dass die Busse aus der Stadt kurz hinter dem Ortseingang nach links in die Herrenbergstraße einbiegen, durch das Schelmengässel in Richtung Sportzentrum fahren und durch die Lindenbergstraße zurück in Richtung Innenstadt.

Hartmann verspricht ab Ende 2022 Busse in dichtem Takt an sieben Tagen die Woche, von etwa 5 Uhr bis zum Eintreffen des letzten Zuges, damit auch jeder Nußdorfer von einer Reise noch verlässlich mit dem Bus nach Hause kommt. Seine Hoffnung ist, dass dann Haushalte mit zwei Autos künftig auf eines davon verzichten.

„Angenehm und unkompliziert“

Denn ein Monatsticket wie das Senioren-, das Maxx- oder das Jobticket für den Nahverkehr könne auch im kompletten Gebiet des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) genutzt werden. Und das sei mit etwa 45 Euro nun mal deutlich billiger als jene 200 bis 400 Euro, die ein Auto in derselben Zeit verschlinge. „Es wird auch in 20 Jahren in fast jeder Familie noch ein Auto geben, aber kein Zweitauto mehr“, erwartet Hartmann. Buswartehäuschen, Fahrradbügel und elektronische Anzeigentafeln an den Haltestellen sollen die Nutzung der Busse angenehm und unkompliziert machen.

Ortsvorsteher Thorsten Sögding trug Hartmann die weitergehenden Vorstellungen des Nußdorfer Ortsbeirats vor. Bewohner des Neubaugebiets sollen über einen neuen Weg zum Sportplatz kommen und dort eine zusätzliche Bushaltestelle nutzen können. Und am allerliebsten wäre dem Gremium eine dritte etwa im Bereich der Kirchhohl im Norden des Dorfes, was dann aber bedeuten würde, dass der Bus eine viel größere Schleife durch den Ort fahren müsste.

Busroute zugeparkt

Dafür konnte sich Hartmann noch nicht so recht erwärmen. Der Bus zur Schule habe immer wieder Probleme, durchzukommen; die würden bei der von Sögding vorgeschlagenen Wegeführung wegen der engen und zugeparkten Straßen im Dorf noch deutlich zunehmen. „Was wir aufgestellt haben, funktioniert“, warb er. Bei der größeren Lösung müsse der Ortsbeirat Halteverbote beschließen und den Nußdorfern vermitteln, dass sie dann in ihren Höfen zu parken hätten. Hartmann zeigte sich aber auch ein Stück weit kompromissbereit, denn sein System funktioniere am besten, wenn ein Bus seine komplette Tour in 30, 60 oder 90 Minuten absolvieren könne, doch die Nußdorf-Route liege deutlich über 30 und deutlich unter 60 Minuten.

Hartmann dämpfte auf Nachfrage seiner grünen Parteifreunde allzugroße Hoffnungen auf Busse mit Elektro- oder Wasserstoffantrieb. Die seien zwei- bis viermal so teuer, wenn sie überhaupt lieferbar seien. Die Frage werde aber noch diskutiert. Überhaupt die Kosten: Diese werden von jetzt rund 1,5 Millionen Euro pro Jahr auf das Drei- bis Fünffache steigen, so der Beigeordnete. Nächstes Jahr werde es daher zum Schwur kommen, ob nur Forderungen an ein neues Bussystem erhoben würden oder ob die Parteien auch bereit seien, dafür Geld zur Verfügung zu stellen.