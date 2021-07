Die August-Becker-Straße in Oberschlettenbach, der kleinsten Gemeinde im Landkreis Südliche Weinstraße, war Ziel der Sendung „Hierzuland“ des SWR. Vorgestellt werden in dieser Sendung Straßen und ihre Bewohner. Die Straße ist nach dem berühmten Heimatdichter aus dem 19. Jahrhundert benannt und ist Denkmalzone. Unter anderem werden in der Sendung die älteste Einwohnerin und der Besitzer eines alten Fachwerkhauses, das gerade renoviert wird, vorgestellt. Ausgestrahlt wird der Beitrag „Hierzuland“ im SWR innerhalb der Landesschau Rheinland-Pfalz am Freitag, 16. Juli, zwischen 18.45 und 19.30 Uhr.