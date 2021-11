Herxheim. Aufgrund der aktuellen Situation sieht sich die Ortsgemeinde Herxheim gezwungen, den für das erste Adventswochenende geplanten Adventsmarkt samt des geplanten Rahmenprogramms und dem verkaufsoffenem Sonntag abzusagen.

„Der Adventsmarkt sollte uns wieder Geselligkeit und Miteinander spüren lassen und uns ein Stück Normalität zurückbringen“, sagt Bürgermeisterin Hedi Braun. Vor vier Wochen, als die Ortsgemeinde den Adventsmarkt ankündigte, sei die Situation noch eine völlig andere gewesen. In der Zwischenzeit hat sich die Lage verändert. Die Infektionszahlen sind dramatisch gestiegen und haben Rekordhöhe erreicht. Die Auslastung von Intensivbetten in den Krankenhäusern ist wieder hoch. Besonders ältere und ungeimpfte Menschen erkranken an einer Infektion immer noch so schwer, dass sie auf einer Intensivstation behandelt werden müssen.

„Die Vernunft lässt daher keine andere Entscheidung zu, als den Adventsmarkt mitsamt den geplanten Veranstaltungen sowie dem verkaufsoffenen Sonntag abzusagen. Diese Entscheidung haben wir schweren Herzens getroffen und bedauern sie sehr. Doch die Gesundheit und das Wohlergehen aller muss immer Maßgabe bleiben“, so Bürgermeisterin Braun.