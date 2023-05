Die Ortsgemeinde Herxheim lädt vom 6. bis 9. Mai zum Frühlingsmarkt ein. Eröffnet wird der Markt am Samstag um 16 Uhr. Die Feierlichkeiten enden mit einem Festbieranstich. Für Musik sorgen die Grundschule Herxheim, die Rope-Skipping Gruppe des TV Herxheim und der Fanfarenzug. Das gastronomische Angebot übernimmt der Sportverein Viktoria Herxheim. Auch Fahrgeschäfte und Spielbuden sorgen für Unterhaltung. Darüber hinaus gibt es einen Bauernmarkt und einen verkaufsoffenen Sonntag am 7. Mai. Am verkaufsoffenen Sonntag können von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte außerhalb des Ortskerns mit Hilfe des Schoppenbähnels angefahren werden. Auf dem Bauernmarkt bieten regionale und überregionale Beschicker zum Beispiel Gewürze und Textilien an. Der Markt ist dieses Mal in der Leonhard-Peters-Straße und im vorderen Bereich der Oberen Hauptstraße zu finden und von 12 bis 18 Uhr offen. Auch das Museum Herxheim hat am Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Es präsentiert in seiner großen Ausstellung zur Jungsteinzeit anschaulich das Leben der ersten bäuerlich lebenden Menschen.