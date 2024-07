Am Montag und Dienstag wird die Ortsdurchfahrt von Annweiler im Bereich der Zweibrücker Straße 25 in Höhe der Kapelle zu unser lieben Frau gesperrt, wie die VG mitteilt. Grund sind Bauarbeiten. Die Energie Südwest legt dort eine Gasleitung um. Innerörtlich wird der Verkehr über die Hauptstraße und die August-Bebel-Straße umgeleitet. Der Schwerlastverkehr wird über die B10 geführt. Wegen der Sperrung können die Busse der QNV nicht wie gewohnt fahren, wie das Unternehmen informiert. Die Linie 523 kann die Haltestellen Schwimmbad und Südring nicht bedienen. Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle Krankenhaus mit unveränderten Abfahrtszeiten auszuweichen. Die Fahrten 307 und 306 der Linie 525 fallen ganz aus. Zudem verkehrt die Linie 527 zu Burg Trifels nicht. Die Linie 531 fährt eine Umleitung über die B10, weshalb die Haltestellen Bahnhof, Volksgarten, Arbeiterheim und Stadion nicht erreicht werden können. In Fahrtrichtung Landau werden die Abfahrtszeiten an der Haltestelle In den Bruchwiesen um zwei Minuten vorgezogen.

Die gleichen Regelungen gelten vom 13. bis 23. August, wenn der Bereich wegen Gleisarbeiten der Bahn gesperrt ist.