Es ist noch nicht lange her, da klagte eine ehemalige Landauerin, die regelmäßig das Grab ihres Vaters auf dem Godramsteiner Friedhof besucht, über den Wildwuchs an der Stätte des Gedenkens. Ortsvorsteher Michale Schreiner hatte die mangelhafte Pflege damit erklärt, dass das Budget der Ortsgemeinde für den Friedhof nicht mehr Gärtnereinsätze zulasse. Für dieses Jahr stehen nur noch 6000 Euro zur Verfügung. Schreiner muss jede Stunde aus der Ortskasse zahlen, in der ein Gemeindearbeiter oder ein beauftragtes Unternehmen Hecken schneidet oder Unkraut rupft. Auf Initiative der CDU habe sich der Ortsbeirat zu einem Arbeitseinsatz verabredet, berichtete Schreiner bei der jüngsten Ratssitzung. Am Samstag, 11. September, von 9 bis 13 Uhr soll der Friedhof auf Vordermann gebracht werden. Alle, die mitmachen möchten, seien willkommen, sagte Schreiner. Allerdings sollte jeder Arbeitsgerät mitbringen, auch die ein oder andere Schubkarre sei nicht schlecht.