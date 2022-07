Die Wahl des Ortsbürgermeisters in Schweighofen geht in die zweite Runde. Ortsbürgermeisterin Sarah Agne hatte ihr Amt niedergelegt, damit war eine Neuwahl erforderlich. Einziger Kandidat für die Wahl am 22. Mai war Wolfgang Scheu, der jedoch die erforderlichen Stimmen nicht bekam. Die nächste Wahl wird am 21. August stattfinden. Die Briefwahlunterlagen wurden bereits in der vergangenen Woche verschickt. Einzige Kandidatin für das Ortsbürgermeisteramt ist Jeanette Disqué. Für die RHEINPFALZ war sie bisher nicht erreichbar.