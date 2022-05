Bei der Ortsbürgermeisterwahl am Sonntag in Schweighofen hat der einzige Kandidat Wolfgang Scheu nicht die erforderliche Mehrheit erhalten. Von den 403 wahlberechtigten Bürgern gingen 297 an die Urne. Zwei Stimmen davon waren ungültig. 107 (36,3 Prozent) stimmten für den 60-Jährigen, 188 (63,7 Prozent) gegen ihn.

Laut Thorsten Lambrix von der Zentralabteilung der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern muss nun das komplette Wahlverfahren wiederholt werden. Nächste Woche Dienstag wird sich der Gemeinderat treffen, um einen neuen Wahltermin zu bestimmen und diesen Vorschlag an die Kreisverwaltung zu richten. Zudem wird die Bewerbungsrunde neu eröffnet. Es können sich also wieder Kandidaten melden. Derzeit sehe es danach aus, dass die erneute Wahl wohl Ende August stattfinden wird.

Die bisherige Ortsbürgermeisterin Sarah Agne hat ihr Amt aus Zeitgründen niedergelegt. Der einzige Kandidat, der parteilose Wolfgang Scheu, ist Steuerfachwirt und lebt seit 25 Jahren in der Gemeinde. Als wichtige Projekte sieht er die Sanierung des Alten Schulhauses, die Erweiterung der Kita, eine bessere Anbindung an das Verkehrsnetz und ein Tempolimit in der Hauptstraße an.