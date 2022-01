Die Landauer Filiale des Modeunternehmens Orsay in der Gerberstraße ist seit Montag überraschend geschlossen. Am Montagnachmittag war es nicht möglich, diesbezüglich nähere Informationen von Orsay zu erhalten. Medienberichten zufolge befindet sich das Unternehmen seit 26. November 2021 in einem Schutzschirmverfahren. Hintergrund sei eine drohende Zahlungsunfähigkeit. Stadtsprecherin Sandra Diehl teilte auf Anfrage mit, dass der Stadtverwaltung noch keine Informationen über eine Nachmietung der nun leerstehenden Geschäftsräume vorliegen. Die Stadt versuche nun erneut, mit dem Eigentümer Kontakt aufzunehmen.