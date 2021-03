Ein ungewöhnliches Hör- und Klangerlebnis mit dem Titel „Zeitsprung Passion – Postkarte an junge Menschen“ gibt es am Freitag, 26. März, um 19.30 Uhr in der Marienkirche Landau. Wolfram Becker liest in der Andacht zur Passion Bibel- und zeitgenössische Texte. Dazu wird Dekanatskantor Horst Christill Synthesizerklänge mit der Steinmeyerorgel kombinieren und vermischen. Die Andacht wird live unter www.youtube.com/c/marienkirchelandau gestreamt. Einlasskarten für die Andacht sind erhältlich unter www.kirchelandau.de/tickets.