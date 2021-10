Die Ordnungsbehörde der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße ist am Montag und Dienstag wegen Umzugs geschlossen. Sie ist das einzige Referat innerhalb der Abteilung Sicherheit, Ordnung und Verkehr, die an diesen beiden Tagen geschlossen hat. Coronabedingt werden Bürger gebeten, Anliegen generell schriftlich oder telefonisch vorzutragen. In anderen Fällen ist eine Terminvereinbarung nötig. Fragen per E-Mail an ordnungsbehoerde@suedliche-weinstrasse.de oder telefonisch unter der Nummer 06341 940580.