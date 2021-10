Das Landauer Ordnungsamt hat am Freitag den illegalen Verkauf der Obdachlosenzeitung „Straßenlicht“ eines in Darmstadt sitzenden Anbieters in der Innenstadt unterbunden. Wie die Stadtverwaltung berichtet, gab es Beschwerden über zwei männliche Zeitungsverkäufer. Das Duo konnte von Ordnungshütern in der Gerberstraße angetroffen werden. Zwei Exemplare der Zeitung wurden sichergestellt, zudem wurde den Verkäufern ein Platzverweis für die Innenstadt erteilt.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier, die auch die Spendenaufsicht in Rheinland-Pfalz ausübt, hatte Anfang Juni den Verkauf der Zeitung untersagt. Es werde der Eindruck vermittelt, dass mit dem Kauf der Zeitung gemeinnützige Zwecke gefördert würden, erläutert die ADD. Der Aufforderung zur Auskunftserteilung über die Verwendung der Verkaufserlöse kam das Unternehmen gegenüber der Behörde nicht nach. Bereits am Samstag, 16. Oktober, wurde die Zeitung illegal in Landau verkauft.