Der Landauer Oratorienchor muss sich mit neuen Gegebenheiten abfinden: Weniger Mitglieder und weniger aktive Sänger stellen den Chor auch inhaltlich vor neue Herausforderungen. Und nun fällt auch noch eine wichtige finanzielle Säule der Chorarbeit weg.

Nach Angaben des Vorsitzenden Michael Jost und Elisabeth Burgers, der langjährigen zweiten Vorsitzenden des Vereins, gibt es noch einen letzten Ostereierverkauf am Samstag auf dem Wochenmarkt. Der Verein habe noch 600 Eier in Reserve, die zu erwerben sein werden. Dann gehe diese Tradition zu Ende, da in der Corona-Zeit keine Malaktionen möglich gewesen seien, und sich die Hauptmalerinnen aus Altersgründen davon verabschiedet hätten.

Stets 1000 bemalte Eier verkauft

Die Aktion gab es erstmals 1986, zunächst nur mit einer überschaubaren Zahl von Ostereiern. Damals war nicht absehbar, dass sie eine der wichtigsten Einnahmequellen des Chores werden würde. Er konnte sogar der Stadt Geld zur Renovierung der Festhalle spenden. Als das Gebäude errichtet wurde, hatte der Musikverein Landau, dem der Oratorienchor angehört, den Bau bereits mit einer großen Summe unterstützt und konnte fortan einen Probensaal darin nutzen.

In den vergangenen Jahren waren stets 1000 Eier bemalt und durch den Verkauf rund 3000 Euro erzielt worden. Das Bemalen war aufwendig und begann schon im Januar, wobei bereits während der Adventszeit die Sängerinnen daran erinnert wurden, beim Plätzchenbacken die Eier nicht aufzuschlagen, sondern sorgfältig auszublasen und zu sammeln. Ab Mitte Januar trafen sich die Malerinnen dann donnerstags im Gemeindehaus der Lukaskirche, wo sie in einem großen Schrank ihre Malutensilien und dann auch die fertig bemalten Eier aufbewahren konnten.

Welch ein Aufwand hinter der Aktion steckt

Der Aufwand war nicht gering: Die ausgeblasenen Eier mussten erst gereinigt und die Stempel entfernt werden. Danach wurden die Löcher vom Ausblasen mit kleinen Pflastern verklebt und die Eierschalen auf Holzstäbchen gespießt. Dann wurden sie zunächst grundiert, danach bemalt, was je nach Muster verschiedene Arbeitsschritte erfordert. Nach dem Trocknen wurden sie lackiert und zum Schluss mit farblich passenden Schleifchen und Bändern zum Aufhängen verziert. Alles in allem steckt rund eine Dreiviertelstunde Arbeit in jedem Osterei.

Auch an diesem Samstag sollen die Ostereier wieder drei Euro kosten, bemalte Gänseeier fünf. Der Oratorienchor muss sich nun Gedanken machen, wie er den Verlust der Einnahmen ausgleichen und seine Konzerte finanzieren kann. Die Gruppe plant ein Konzert mit geistlichen Werken am 7. Mai in der Augustinerkirche und will im nächsten Jahr die Johannespassion von Bach aufführen. Dafür wären Mitsängerinnen und Mitsänger willkommen.