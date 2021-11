Seit 2013 sagt Zonta öffentlich sichtbar Nein zu Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Im Zuge der UN-Women-Aktion „Orange The World“ lassen Zonta-Clubs weltweit am 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen, Gebäude orange leuchten. Der Zonta-Club Bad Bergzabern ist dabei.

Die Auftaktveranstaltung mit Landrat Dietmar Seefeldt sowie den Gleichstellungsbeauftragten ist am Donnerstag um 17 Uhr am Schloss. Sie ist auch als Mahnwache gedacht. Die Teilnehmer werden gebeten, ein orangefarbenes Kleidungsstück als Zeichen der Solidarität mit jeder dritten Frau, die Opfer von Gewalt wird, zu tragen. Auch im Umkreis sind Aktionen geplant. So wird das Weintor in Schweigen-Rechtenbach und die Dionysiuskapelle in Gleiszellen-Gleishorbach angestrahlt. Auch das Schlössl in Oberotterbach beteiligt sich.