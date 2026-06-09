Optiker sind allgegenwärtig. Doch welche Neuerungen gibt es in der Branche und wie wird mit den Herausforderungen unserer Zeit umgegangen? Drei Landauer Betriebe berichten.

Vor drei Jahren hat „Wir sind die Brille Schöttinger“ ihre Filiale in der Ostbahnstraße 8 eröffnet. Diese erweitert den Betrieb neben dem Hauptstandort in Kandel, der seit 45 Jahren besteht. Inzwischen werden die drei geschäftsführenden Gesellschafter Christian Wind, Corinna Aspenleiter und Isabel Rihm noch von einer weiteren Mitarbeiterin unterstützt.

Seit etwa 16 Jahren führt Inhaber Martin Mütsch am Obertorplatz 4 das Brillenfachgeschäft „Haus des Sehens“. Unterstützt wird er dabei von Geschäftsleiter Benjamin Bergmann in einem Team von insgesamt neun Mitarbeitenden.

In der Marktstraße 40 betreibt Inhaber Roland Hils seit 22 Jahren den Familienbetrieb „Der Brillenmacher“. Neben ihm arbeiten seine Frau Tina Hils und mehrere Minijobber im Geschäft.

Einzigartigkeit und Nachhaltigkeit sind in

Schöttinger vertreibe neben Markenprodukten auch zunehmend hochwertige Brillen von unabhängigen Herstellern, die mit ihrer Qualität überzeugen, so Wind. Brillen seien heute weit mehr als eine bloße Sehhilfe. Vielmehr seien sie Modeprodukte und würden zunehmend als Accessoire verwendet. Entsprechend groß und ausgefallen sei das Angebot, so der Augenoptikermeister.

Während vor ein paar Jahren noch dünnrandige Gestelle im Trend waren, würden heute auch immer mehr exzentrische Modelle verkauft, sagt Bergmann vom Haus des Sehens. Hils sieht die neusten Modetrends gelassen: „Wir verkaufen nur Brillen, die uns auch gefallen“, so „Der Brillenmacher“.

Die Kunden würden immer mehr Wert auf Nachhaltigkeit und lokale Produktion legen, berichtet Wind. Daher lässt Schöttinger seit 2020 für seine „Pfälzerbrillen“ in Waldfischbach eine Eigenmarke produzieren. Auch das Haus des Sehens legt Wert auf Nachhaltigkeit und vertreibt nur Brillen aus europäischer und japanischer Produktion, viele davon aus Deutschland und Österreich, berichtet Bergmann. „Der Brillenmacher“ setzt in seinem Sortiment ebenfalls überwiegend auf Manufakturware aus deutscher oder europäischer Herstellung.

„Sehen wird immer komplexer“

Neben dem Aussehen der Brille würden die Kunden heute mehr Wert auf Individualität und Personalisierung der Gläser legen, um ihrem Sehbedarf gerecht zu werden. Die Sehprobleme würden immer komplexer werden, etwa durch die lange Arbeit am Computer oder die hohe Bildschirmzeit am Handy, so Wind.

Diesen Eindruck teilt auch Mütsch vom Haus des Sehens. Beim Brillenverkauf gehe es heute über das bloße Ausgleichen von Sehschwächen hinaus. Vielmehr versuche man, durch Spezialanpassungen der Gläser sich an den Bedürfnissen der Kunden zu orientieren und deren Sehqualität zu maximieren. Der Service sei also viel kundenorientierter geworden und das Sehen werde als ein Baustein ganzheitlicher Gesundheit verstanden. Auch Hils von „Der Brillenmacher“ berichtet, dass insbesondere seit der Pandemie durch mehr Homeoffice der Bedarf nach Computerarbeitsbrillen stetig gewachsen sei. Insbesondere bei jungen Leuten nehme Kurzsichtigkeit zu und auch die immer beliebter werdenden Augenoperationen könnten hier keine langfristige Abhilfe schaffen.

Technische Neuerungen

Besonders im Haus des Sehens ist vor allem die sogenannte „VMV-Neuro-Brille“, eine von Inhaber Mütsch seit 20 Jahren selbst entwickelte und patentierte Sehhilfe. Die Wirksamkeit des Verfahrens wurde in Zusammenarbeit mit der SRH Hochschule für Gesundheit bestätigt. „VMV“ steht für „Visuelle Motorische Verbesserung“, denn es sei das Ziel, bei neurologischen und motorischen Schwierigkeiten, etwa nach Schlaganfällen oder Schädel-Hirn-Traumata, durch individuell angepasste Brillengläser den wahrgenommenen und tatsächlichen Raum wieder in Übereinstimmung zu bringen. Dies könne unter anderem verschobenes oder unscharfes Sehen korrigieren, so der Augenoptikermeister.

Schöttinger setzt neben herkömmlichen Messmethoden auch immer mehr auf technische Neuerungen. So können zum Beispiel durch das Beobachten einer Szenerie durch eine Virtual-Reality-Brille Daten über die Augen und das individuelle Sehverhalten gesammelt und maschinell ausgewertet werden. Diese können dann später für die Anpassung der ganz individuellen Brillengläser verwendet werden. Weiter steige auch die Nachfrage nach „Smartbrillen“, also Brillen, durch die beispielsweise das Auto geöffnet werden könne, so Wind. Diese seien vorrangig bei jüngeren Kunden beliebt. „Der Brillenmacher“ setze in der Herstellung seiner Brillengläser freiwillig und als erster Landauer Betrieb auf neue und besonders nachhaltige Verfahren, so Hils. Durch besondere Filtersysteme könne er so eine Menge Mikro-Plastik vermeiden.

Nur stärkenlose Sonnenbrillen werden weniger gekauft

Auch in Zeiten steigender Preise und stagnierender Löhne und Renten sei die Nachfrage nach Brillen nicht gesunken, berichten die Betriebe. Zwar seien insbesondere ältere Menschen bedachter, was den Kauf von teuren Brillen angehe, letztlich seien die Kunden aber bereit, sich eine gute Qualität zu leisten, da die Brille durchgängig getragen werde und Sehhilfen die Lebensqualität stark verbessern, so Wind von Schöttinger. Auch Bergmann und Mütsch bestätigen diesen Eindruck. Solange das Leistungsversprechen passe, seien Kunden bereit, insbesondere für nachhaltige und individuelle Produkte den entsprechenden Preis zu bezahlen. Hilsberichtet jedoch, dass immer häufiger nur neue Brillengläser in Auftrag gegeben und Brillengestelle weiterverwendet würden. Dies spreche aber nur für die hochwertige Qualität der Produkte. Ein Rückgang der Verkaufszahlen sei lediglich bei Sonnenbrillen ohne Sehstärke zu verzeichnen.

Keine Angst vor Online-Konkurrenz

Steigende Konkurrenz durch Onlineanbieter sehen die Landauer Betriebe gelassen. „Konkurrenz macht Standards höher“, meint Wind von Schöttinger. Zudem könne die individuelle Beratung vor Ort nicht ersetzt werden und sei insbesondere von Stammkunden auch gewünscht. Außerdem könnten bei höheren Sehschwächen beispielsweise Sehtests im Internet nicht mit den Messungen vor Ort mithalten. Auch für das Haus des Sehens sei der Onlinehandel keine Herausforderung, da Kunden, die hohen Wert auf Qualität und Spezialanpassungen legen, auch von weit her gezielt zu ihnen ins Geschäft nach Landau kommen würden, berichtet Bergmann. Da die Manufakturfirmen, von welchen „Der Brillenmacher“ seine Modelle bezieht, kaum Onlinehandel anbieten würden, sei dies auch für seinen Betrieb kein Problem, so Hils.

Mehr als nur Brillenverkauf Insgesamt würden die Kunden heute mehr Wert auf das Erlebnis und das „Drumherum“ legen. Deshalb sei für Schöttinger das Anbieten von Kulturveranstaltungen wie Weinproben oder die Teilnahme an verkaufsoffenen Sonntagen sehr wichtig, so Wind. Auch habe man schon unkonventionelle Formate wie ein Oktoberfest in den Ladenräumen durchgeführt, um auf sich aufmerksam zu machen.

„Jetzt kann man nicht mehr schweigen“

„Der Brillenmacher“ nutzt Veranstaltungen in seinen Ladenflächen insbesondere, um auf neue Kollektionen aufmerksam zu machen. So gibt es etwa Vernissagen der neuen Brillengestelle. Auch dem Haus des Sehens sei es wichtig, kulturell am Leben in der Stadt teilzunehmen, meint Mütsch. Regelmäßig würden sie in ihrem Geschäft Veranstaltungen wie Konzerte oder Kunstausstellungen veranstalten und so auf sich aufmerksam machen. Weiter sei es dem Team des Haus des Sehens wichtig, sich auch politisch zu bekennen, wie das direkt im Eingangsbereich sichtbare Plakat „Rote Karte gegen die AfD“ zeigt. Das Unternehmen wolle sich bewusst gegen jede Form von Extremismus und für Menschlichkeit positionieren. „Jetzt kann man nicht mehr schweigen“, sagt der Inhaber Martin Mütsch.