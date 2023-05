Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor exakt 365 Tagen startete Russland den Krieg gegen die Ukraine. Ein ganzes Jahr lang kämpfen die Menschen dort nun schon für ihre Freiheit. Die Journalistin Diana Nakonechna, die zurzeit in Insheim lebt, berichtet, wie ein Kinderkrankenhaus zur Festung für Verwundete wurde.

Zeichnungen und Kinderfotos anstelle von weißen Wänden. Gemütliche Räume statt Krankenstationen. So erinnere ich mich an „Ohmatdyt“, das Kinderkrankenhaus in Kiew. Es