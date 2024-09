Der zweiteilige Dokumentarfilm „Hiwwe wie Driwwe“ hat bei seiner Aufführung in Landau vor einigen Monaten für ausverkaufte Kinosäle gesorgt. Nun läuft der Streifen im Open Air Kino.

Am Freitag und Samstag sind die beiden Hiwwe wie Driwwe-Teile beim Haus Südstern in der Weißenburger Straße 30 zu sehen. Regisseur Benjamin Wagener wird vor Ort sein und Fragen zu seinem Film beantworten, in dem ein US-Amerikaner sich auf den Weg in die Pfalz macht, um die Heimat und Sprache seiner Vorfahren zu erkunden. Im zweiten Teil geht der Pfälzer Monji mit dem Klapprad in der Pfalz sowie in Pennsylvania und Ohio der Frage nach: Wie lebt und redet man „hiwwe un driwwe“?

Info

Der erste Hiwwe wie Driwwe-Teil läuft am Freitag, 6. September, Teil Zwei dann am Samstag, 7. September. Einlass ist jeweils um 19 Uhr, der Film beginnt bei Einbruch der Dunkelheit etwa gegen 20.30 Uhr. www.hiwwewiedriwwe.com