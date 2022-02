In der Burgunderstraße in Schweigen-Rechtenbach wurde in der Zeit vom 13. bis 27. Februar ein nicht zugelassener schwarzer Opel Tigra rundum zerkratzt und ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro angerichtet, wie die Polizei berichtet. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.